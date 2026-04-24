Reggiana, i convocati per la sfida al Palermo: c’è Girma, out Libutti

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
bisoli reggiana

REGGIO EMILIA – La Reggiana ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Palermo, gara fondamentale nella corsa salvezza dei granata. Mister Bisoli si affida a un gruppo ampio, con alcune novità e rientri importanti.

Tra i pali presenti Micai, Seculin e Cardinali. In difesa figurano Vicari, Bonetti, Lusuardi, Papetti, Vallarelli e Zwaan, con diverse soluzioni a disposizione anche in ottica cambio modulo.


A centrocampo spazio a Reinhart, Bertagnoli, Belardinelli, Pinelli e Charlys, mentre in attacco non mancano Gondo, Novakovich, Bozhanaj, Fumagalli e Lambourde.

Buone notizie per quanto riguarda Natan Girma, che torna tra i convocati e potrebbe rappresentare un’arma a gara in corso. Presente anche Portanova, altro elemento chiave nello scacchiere offensivo granata.

Assente invece Lorenzo Libutti, alle prese con un problema muscolare, come già emerso nelle ultime ore.

La Reggiana si prepara così ad affrontare il Palermo con l’obiettivo di strappare punti pesanti: al “Città del Tricolore” servirà una prestazione di carattere contro una delle squadre più forti del campionato.

Ecco la lista completa dei convocati della Reggiana per la sfida contro il Palermo:

Portieri:
Micai, Seculin, Cardinali

Difensori:
Zwaan, Papetti, Vallarelli, Vicari, Bonetti, Lusuardi

Centrocampisti:
Reinhart, Bertagnoli, Belardinelli, Pinelli, Charlys

Attaccanti:
Novakovich, Bozhanaj, Gondo, Fumagalli, Lambourde, Rover, Tripaldelli, Girma, Portanova

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