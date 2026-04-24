Reggiana-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Johnsen

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo cesena 2-0 (3) Inzaghi

In vista dell’importante match di domani al “Mapei Stadium” tra Reggiana e Palermo, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Torna a disposizione anche Dennis Johnsen, dopo l’assenza nelle ultime uscite.

Di seguito l’elenco completo dei convocati rosanero:


1 Gomis

3 Augello

5 Palumbo

7 Johnsen

8 Segre

10 Ranocchia

11 Gyasi

13 Bani

14 Vasic

17 Giovane

18 Modesto

19 Bereszynski

20 Pohjanpalo

21 Le Douaron

27 Pierozzi

28 Blin

29 Peda

31 Corona

32 Ceccaroni

66 Joronen

72 Veroli

77 Di Bartolo

96 Magnani

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