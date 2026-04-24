Reggiana-Palermo, i convocati di Inzaghi: c’è Johnsen
In vista dell’importante match di domani al “Mapei Stadium” tra Reggiana e Palermo, l’allenatore rosanero, Filippo Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati per l’incontro. Torna a disposizione anche Dennis Johnsen, dopo l’assenza nelle ultime uscite.
Di seguito l’elenco completo dei convocati rosanero:
1 Gomis
3 Augello
5 Palumbo
7 Johnsen
8 Segre
10 Ranocchia
11 Gyasi
13 Bani
14 Vasic
17 Giovane
18 Modesto
19 Bereszynski
20 Pohjanpalo
21 Le Douaron
27 Pierozzi
28 Blin
29 Peda
31 Corona
32 Ceccaroni
66 Joronen
72 Veroli
77 Di Bartolo
96 Magnani