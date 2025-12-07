Serie B: termina 2-2 il primo tempo tra Sampdoria e Carrarese
Vanno al riposo in pareggio al “Ferraris” Sampdoria e Carrarese, in una prima frazione di gioco in cui i blucerchiati hanno per due volte recuperato lo svantaggio sulla formazione di mister Calabro.
Inizia bene il match la formazione ospite, che al 2′ trova il gol che sblocca il risultato: Finotto appoggia per Abiuso che insacca la sfera. Arriva subit0 la reazione della Samp, che al 17′ trova il pari con la rete di testa di Coda.
Nove minuti più tardi, sono nuovamente i gialloblù a trovare il gol del vantaggio, nuovamente siglato da Abiuso. Per la seconda volta la formazione di mister Gregucci riesce però a riprendere il risultato: tiro da 25 metri dell’ex rosa Liam Henderson, con un destro strepitoso che termina all’incrocio dei pali. Prima frazione di gioco che termina, dunque, sul risultato di 2-2.