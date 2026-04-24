Padova verso l’Entella, Breda: «Pensiamo solo a noi stessi e facciamo più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
breda

Alla vigilia della sfida contro l’Entella, l’allenatore del Padova Roberto Breda ha fatto il punto in conferenza stampa, tra analisi dell’avversario e valutazioni sulla condizione della squadra.

Sulle recenti prestazioni, il tecnico ha spiegato: «Sono partite diverse. L’Empoli cerca di comandare il gioco con il possesso, mentre la Reggiana ti lascia fare e riparte: sono situazioni che richiedono concetti diversi. I ragazzi sono stati bravi a non concedere ripartenze e a crederci fino alla fine».


Per quanto riguarda la situazione della rosa, Breda ha chiarito: «Tutti convocati, con Sgarbi da valutare; le altre assenze sono le solite». Indicazioni positive invece su alcuni singoli: «Caprari sta bene, ha lavorato molto bene. Farò le mie considerazioni», mentre su Villa ha aggiunto: «Sta bene».

Guardando all’avversario, Breda ha sottolineato le difficoltà della trasferta: «Sono una squadra che fa punti soprattutto in casa: nessuna delle prime quattro ha vinto da loro. È un campo difficile, ma vogliamo fare una partita di grande determinazione». E sull’approccio alla gara ha ribadito: «Non riesco a preparare una partita per il pareggio: serve equilibrio ma anche voglia di fare male. Dobbiamo essere pericolosi in ogni momento».

Infine, l’allenatore ha richiamato l’attenzione sull’importanza del match: «Tutti sappiamo quanto è importante la gara di domani: con i punti di oggi non ci salviamo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare più punti possibile». Un Padova dunque determinato a proseguire la striscia positiva in uno scontro diretto cruciale per la corsa salvezza.

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