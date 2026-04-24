Padova verso l’Entella, Breda: «Pensiamo solo a noi stessi e facciamo più punti possibili»

Alla vigilia della sfida contro l’Entella, l’allenatore del Padova Roberto Breda ha fatto il punto in conferenza stampa, tra analisi dell’avversario e valutazioni sulla condizione della squadra.

Sulle recenti prestazioni, il tecnico ha spiegato: «Sono partite diverse. L’Empoli cerca di comandare il gioco con il possesso, mentre la Reggiana ti lascia fare e riparte: sono situazioni che richiedono concetti diversi. I ragazzi sono stati bravi a non concedere ripartenze e a crederci fino alla fine».





Per quanto riguarda la situazione della rosa, Breda ha chiarito: «Tutti convocati, con Sgarbi da valutare; le altre assenze sono le solite». Indicazioni positive invece su alcuni singoli: «Caprari sta bene, ha lavorato molto bene. Farò le mie considerazioni», mentre su Villa ha aggiunto: «Sta bene».

Guardando all’avversario, Breda ha sottolineato le difficoltà della trasferta: «Sono una squadra che fa punti soprattutto in casa: nessuna delle prime quattro ha vinto da loro. È un campo difficile, ma vogliamo fare una partita di grande determinazione». E sull’approccio alla gara ha ribadito: «Non riesco a preparare una partita per il pareggio: serve equilibrio ma anche voglia di fare male. Dobbiamo essere pericolosi in ogni momento».

Infine, l’allenatore ha richiamato l’attenzione sull’importanza del match: «Tutti sappiamo quanto è importante la gara di domani: con i punti di oggi non ci salviamo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e fare più punti possibile». Un Padova dunque determinato a proseguire la striscia positiva in uno scontro diretto cruciale per la corsa salvezza.