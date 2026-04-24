Südtirol verso il Mantova, Castori: «La sconfitta di La Spezia è stata umiliante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
castori

Alla vigilia della sfida contro il Mantova, l’allenatore del Südtirol, Fabrizio Castori, ha analizzato in conferenza stampa il momento della sua squadra dopo la pesante sconfitta subita a La Spezia.

Il tecnico non ha nascosto l’amarezza per l’ultima uscita: «La sconfitta di La Spezia è stata umiliante, ha toccato la dignità e per questo brucia. Ne abbiamo parlato, siamo consapevoli degli errori, io per primo. È stato tuttavia un episodio unico che non rispecchia il nostro percorso, anche perché arrivavamo da prestazioni eccellenti». Castori ha poi sottolineato come la gara sia sfuggita di mano fin dai primi minuti: «Non esiste una spiegazione logica precisa, se non il fatto che la partita si è messa subito male. Tuttavia, se ben elaborata, un’umiliazione può diventare uno strumento di crescita e deve provocare una reazione e una voglia di riscatto».


Parlando del gruppo, l’allenatore ha ribadito l’importanza della compattezza: «La squadra è come una famiglia e ciò che viene detto nello spogliatoio deve rimanere all’interno. Non è opportuno rendere pubblici i contenuti dei confronti interni, ma è fondamentale che ci siano stati chiarezza, trasparenza e incisività nella comunicazione».

Infine, uno sguardo alla prossima partita e alla situazione della rosa: «La squadra arriva alla partita di sabato con grande determinazione e con la volontà di dimostrare un volto diverso. Abbiamo recuperato Pecorino ed El Kaouakibi, mentre non saranno disponibili Verdi e Bordon, oltre a Zedadka squalificato. Tronchin è in fase di recupero e cercheremo di averlo a disposizione». Un Südtirol dunque pronto a reagire, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle il passo falso e rilanciarsi immediatamente.

Altre notizie

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Non dobbiamo pensare a cosa succederà contro Spezia e Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
breda

Padova verso l’Entella, Breda: «Pensiamo solo a noi stessi e facciamo più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
tifosi modenapalermo

Daspo per tre tifosi rosanero: aggredirono steward dopo Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
gozzi-680741 (1)

Entella, Gozzi: «La gara col Padova può segnare la stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
copertina-cattani-out

Reggiana, si dimette il dg e vice presidente Cattani

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo cesena 2-0 (111) klinsmann

Corriere di Romagna: “Klinsmann, il neurochirurgo Staffa: «Frattura rara e pericolosa, ha rischiato molto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Screenshot 2026-04-24 071941

Il Resto del Carlino: “Reggiana-Palermo. I numeri raccontano una sfida impari”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Screenshot 2026-04-24 062442

Corriere dello Sport: “Avellino-Bari, sfida ad alta tensione: pressione sui pugliesi, irpini a caccia del sogno playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Screenshot 2026-04-24 062321

Corriere dello Sport: “Monza-Modena, sfida in equilibrio: pressione su Bianco, Sottil sogna il colpo playoff”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Serie B, al via la 36ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
Microfono-Dazn-LaPresse-ILovePalermoCalcio.com_-1024x576

Serie B: ecco quale gara dell’36a giornata verrà trasmessa in chiaro su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026
palermo cesena 2-0 (25) pierozzi castagnetti

Cesena, Castagnetti: «Dobbiamo far valere quanto abbiamo costruito finora»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 23, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa: «Non dobbiamo pensare a cosa succederà contro Spezia e Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
breda

Padova verso l’Entella, Breda: «Pensiamo solo a noi stessi e facciamo più punti possibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
castori

Südtirol verso il Mantova, Castori: «La sconfitta di La Spezia è stata umiliante»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
tifosi modenapalermo

Barone in Australia in rappresentanza del Palermo: prime immagini da Perth

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
tifosi modenapalermo

Daspo per tre tifosi rosanero: aggredirono steward dopo Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026