Barone in Australia in rappresentanza del Palermo: prime immagini da Perth

Il Palermo continua a spingere sulla propria dimensione internazionale e lo fa attraverso uno dei suoi ambasciatori più rappresentativi. Il club rosanero ha pubblicato sui propri canali ufficiali una clip che ritrae Simone Barone impegnato a Perth, in Australia, in occasione della conferenza di presentazione di “Calcio Italiano”.

L’ex centrocampista, campione del mondo 2006, ha portato i colori del Palermo su un palcoscenico globale, partecipando all’evento insieme alle Legends di Juventus, Milan e Inter. Una presenza significativa che testimonia la crescita del club siciliano anche fuori dai confini nazionali.





L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di espansione internazionale: il Palermo sarà infatti protagonista proprio in Australia con un’amichevole di prestigio contro la Juventus, un appuntamento molto atteso che rafforza il legame con i tifosi all’estero e aumenta la visibilità del brand rosanero.

Durante la sua permanenza a Perth, Barone ha preso parte a incontri istituzionali e attività promozionali, contribuendo a consolidare la presenza del club in un mercato strategico. Le immagini diffuse dal Palermo mostrano anche momenti più informali tra Fremantle e il centro città, con la sciarpa rosanero sempre in primo piano, simbolo di appartenenza e promozione nel mondo.

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