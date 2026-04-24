Daspo per tre tifosi rosanero: aggredirono steward dopo Modena-Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
tifosi modenapalermo

Arrivano provvedimenti severi nei confronti di tre tifosi del Palermo protagonisti di episodi di violenza al termine della sfida contro il Modena dello scorso 24 gennaio, conclusasi sullo 0-0. La polizia di Modena ha infatti notificato il Daspo — il divieto di accesso alle manifestazioni sportive — su disposizione del questore Lucio Pennella.

I tre sostenitori rosanero, di 19, 23 e 41 anni, non potranno assistere a eventi sportivi per periodi differenti: rispettivamente 3, 5 e 10 anni. I fatti si sono verificati durante il deflusso dei tifosi ospiti, quando sarebbe scoppiata un’aggressione violenta ai danni del responsabile degli steward. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche un agente di polizia intervenuto per riportare la calma.


Le indagini, condotte dalle Digos di Modena e Palermo, hanno permesso di identificare i responsabili, che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso, oltre che per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. A loro carico anche l’accusa di violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza negli impianti sportivi.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli stadi e sulla necessità di contrastare con decisione ogni forma di violenza legata al calcio.

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