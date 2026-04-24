Daspo per tre tifosi rosanero: aggredirono steward dopo Modena-Palermo

Arrivano provvedimenti severi nei confronti di tre tifosi del Palermo protagonisti di episodi di violenza al termine della sfida contro il Modena dello scorso 24 gennaio, conclusasi sullo 0-0. La polizia di Modena ha infatti notificato il Daspo — il divieto di accesso alle manifestazioni sportive — su disposizione del questore Lucio Pennella.

I tre sostenitori rosanero, di 19, 23 e 41 anni, non potranno assistere a eventi sportivi per periodi differenti: rispettivamente 3, 5 e 10 anni. I fatti si sono verificati durante il deflusso dei tifosi ospiti, quando sarebbe scoppiata un’aggressione violenta ai danni del responsabile degli steward. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche un agente di polizia intervenuto per riportare la calma.





Le indagini, condotte dalle Digos di Modena e Palermo, hanno permesso di identificare i responsabili, che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso, oltre che per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. A loro carico anche l’accusa di violenza nei confronti degli addetti alla sicurezza negli impianti sportivi.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli stadi e sulla necessità di contrastare con decisione ogni forma di violenza legata al calcio.