Entella, Gozzi: «La gara col Padova può segnare la stagione»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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Alla vigilia della sfida contro il Padova, il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, ha sottolineato l’importanza del match, definendolo un possibile crocevia della stagione. In un’intervista, Gozzi ha anche parlato del legame con l’imprenditore Banzato:

«Banzato è prima di tutto un amico vero oltre che un imprenditore di altissimo profilo. È una figura che unisce visione, competenza e una rara sensibilità umana. Ci conosciamo da trent’anni, abbiamo condiviso percorsi e responsabilità nel mondo dell’acciaio, sempre guidati dagli stessi valori: serietà, correttezza e attenzione alle persone».


Ripercorrendo l’ingresso di Banzato alla guida del Padova, ha aggiunto: «Ricordo perfettamente quella telefonata: era entusiasta e coinvolto, e gli dissi che una piazza come Padova meritava una guida così solida e appassionata».

Guardando alla partita, Gozzi ha evidenziato lo spirito della sfida: «Quello di domani sarà il derby dell’acciaio, ma anche una partita all’insegna del fair play: due società che rappresentano un modo sano di fare calcio, legato al territorio e ai giovani». Infine, ha ribadito il peso dell’incontro: «Per noi è una gara fondamentale, dobbiamo vincere: in casa abbiamo costruito la nostra forza, mi auguro uno stadio pieno. È una partita che può segnare la stagione».

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