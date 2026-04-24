Reggiana, si dimette il dg e vice presidente Cattani

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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Scossone in casa Reggiana a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Palermo. Il club emiliano ha annunciato le dimissioni di Vittorio Cattani, che lascia il ruolo di direttore generale e vice presidente dopo un lungo percorso iniziato nel 2019. Al suo posto subentra Giuseppe Fico, chiamato a garantire continuità in una fase particolarmente complessa della stagione.

La decisione arriva in un momento difficile per la squadra, attualmente ultima in classifica a tre giornate dalla fine ma ancora in corsa sia per un posto nei playout sia per una possibile salvezza diretta. Un cambio ai vertici che potrebbe avere ripercussioni anche sul campo, proprio mentre si avvicina una partita cruciale.


Nel comunicato ufficiale, la società ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto da Cattani: «Il Consiglio di Amministrazione ha accettato le dimissioni da Vice Presidente e Direttore Generale di Vittorio Cattani. Al dirigente va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto in queste sette stagioni in granata». Contestualmente, è stato annunciato il passaggio di consegne: «Le deleghe operative sono state assunte dal Vice Presidente Giuseppe Fico, a garanzia della continuità aziendale in questo finale di stagione».

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