Empoli-Palermo, D’Angelo: «Vittoria che vale doppio. Pohjanpalo sta trascinando la squadra»

Dopo Empoli-Palermo 1-3, Maurizio D’Angelo, vice di Filippo Inzaghi, ha analizzato la prestazione ai microfoni ufficiali del club rosanero, sostituendo il tecnico titolare fermato da un forte problema di raucedine.

«Vale doppio perché abbiamo incontrato una formazione in salute, che ha qualità – ha spiegato D’Angelo –. Questa prestazione ci dà continuità e spero aumenti le nostre convinzioni nel proseguo del campionato».

Il vice rosanero ha ribadito l’importanza della continuità: «Era importante, come ripete sempre il nostro allenatore, trovare continuità di prestazioni. A volte dopo una buona prestazione arriva anche il risultato. E oggi è arrivato contro una squadra in forma, quindi vale ancora di più».

Capitolo Pohjanpalo, decisivo con un’altra doppietta: «Pohjanpalo, insieme a tre o quattro giocatori, ha preso un po’ in mano questa squadra dando un’anima. La squadra lo sta mettendo nelle condizioni di dimostrare il suo valore e la crescita sta arrivando in modo continuo».

Infine, lo sguardo al futuro e al prossimo impegno, venerdì sera al Barbera contro la Sampdoria: «La prepariamo sempre allo stesso modo. Dobbiamo dare continuità. Sappiamo cos’è la Serie B, ma per noi conta continuare a offrire prestazioni solide. Partita dopo partita vedremo quali risultati porteremo a casa».