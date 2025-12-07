Empoli-Palermo, Palumbo: «Vittoria sofferta e meritata. I nostri tifosi? Un orgoglio»

Dopo la vittoria per 1-3 al Castellani contro l’Empoli, Antonio Palumbo, protagonista dell’assist su punizione per il gol di Le Douaron, ha commentato il successo ai microfoni ufficiali del Palermo.

«Siamo molto contenti – ha esordito Palumbo –. Sapevamo che era una partita difficile, c’era da soffrire, e l’abbiamo fatto. Abbiamo creato tanto e ci prendiamo questa vittoria con grande soddisfazione».

Sul perfetto schema da calcio piazzato che ha portato al vantaggio rosanero, il centrocampista ha spiegato: «Ci lavoriamo tanto. Il mister e lo staff insistono molto su queste situazioni, sono cose che proviamo spesso. Poi in partita serve anche un po’ di istinto, ma dietro c’è molto lavoro».

Oltre mille tifosi rosanero hanno riempito il settore ospiti del Castellani, sostenendo la squadra per tutti i 90 minuti. Palumbo ha voluto dedicare loro un pensiero speciale: «Li ringraziamo, perché sia in casa che fuori si fanno sempre sentire. Sono sempre in tanti ed è un piacere giocare davanti a tutte queste persone».

Spazio anche al futuro immediato, con un nuovo appuntamento ravvicinato: «Questa vittoria ce la godiamo fino a mezzanotte – ha concluso Palumbo – e da domani iniziamo a pensare già alla partita con la Sampdoria».