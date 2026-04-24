Palermo, Barone dall’Australia: «Evento speciale, orgoglioso di rappresentare i rosanero»
PALERMO – Il Palermo guarda sempre più lontano, fino all’Australia. Dopo la presentazione dell’evento “Calcio Italiano” a Perth, arriva anche il messaggio social di Simone Barone, ambasciatore rosanero nella manifestazione internazionale.
L’ex centrocampista ha condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto con la sciarpa del Palermo, accompagnato da parole che confermano il legame forte con il club e con la città: «Felice dare il via a questo evento speciale a Perth, indossando la maglia rosanero del Palermo».
Barone ha poi sottolineato il valore internazionale dell’iniziativa: «Insieme ai rappresentanti di Inter, Juventus e Milan, per celebrare il calcio italiano nel mondo. Ci vediamo ad agosto».
Un riferimento chiaro all’appuntamento estivo che vedrà protagonista anche il Palermo, atteso in Australia per una tournée che culminerà con l’amichevole contro la Juventus all’Optus Stadium.
Infine, un pensiero alla terra che lo ha ospitato in questi giorni: «Tanti bei momenti, in una terra speciale – a presto».
Un segnale ulteriore della crescita del brand rosanero a livello globale, tra eventi internazionali e una presenza sempre più strutturata anche fuori dai confini italiani.