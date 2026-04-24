Palermo, passo avanti per il Barbera: ok al pubblico interesse per la riqualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
palermo modena 1-1 (80)Lagalla Mirri

PALERMO – Un’accelerazione concreta verso il futuro dello stadio Renzo Barbera. La Giunta comunale ha approvato la delibera che dichiara il pubblico interesse del progetto di ammodernamento dell’impianto, segnando un passaggio chiave nell’iter amministrativo.

Il provvedimento, proposto dal sindaco Roberto Lagalla insieme agli assessori al Patrimonio Brigida Alaimo e allo Sport Alessandro Anello, rappresenta un punto di svolta: consente infatti di riconoscere ufficialmente la rilevanza strategica dell’intervento per la città e apre la strada alle fasi successive.


Dopo questo via libera, il prossimo step sarà l’avvio della conferenza decisoria, durante la quale verranno definiti nel dettaglio gli aspetti progettuali e la copertura finanziaria dell’opera. Parallelamente, il Palermo FC sta già lavorando al PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica), documento fondamentale per strutturare l’intervento in linea con gli obiettivi infrastrutturali e sportivi.

Il progetto si inserisce anche nel più ampio contesto della candidatura di Palermo tra le città ospitanti di Euro 2032, un’opportunità che richiede impianti moderni e adeguati agli standard internazionali.

Il sindaco Roberto Lagalla ha commentato così il passaggio:
«Con la dichiarazione di pubblico interesse imprimiamo una nuova e concreta accelerazione a un progetto atteso da anni e strategico per il futuro della città. La riqualificazione dello stadio Renzo Barbera non è soltanto un intervento sportivo, ma un’operazione di rigenerazione urbana che potrà generare nuove opportunità economiche, sociali e occupazionali. Proseguiamo con determinazione lungo un percorso che punta a dotare Palermo di un impianto moderno, funzionale e all’altezza delle sfide internazionali».

Un progetto che punta dunque non solo al rilancio sportivo, ma anche alla valorizzazione urbana ed economica del territorio, con l’obiettivo di restituire a Palermo uno stadio all’altezza delle grandi competizioni europee.

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