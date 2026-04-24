Palermo, Inzaghi: «A Reggio gara complicata, ma dobbiamo vincere a tutti i costi»

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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PALERMO – Vigilia carica di tensione e consapevolezza in casa rosanero. Filippo Inzaghi ha presentato la sfida contro la Reggiana ai microfoni ufficiali del Palermo FC, sottolineando l’importanza di una partita che può indirizzare il finale di stagione.

«Una gara complicata, come sono tutte in Serie B – ha dichiarato Inzaghi – sappiamo che loro si giocano tanto, ma anche per noi la posta in palio è decisiva. Dobbiamo andare per vincere questa partita, non abbiamo alternative. Ci siamo preparati al meglio e speriamo di fare una grande gara».


Il tecnico ha poi ribadito come il focus debba essere esclusivamente sulla prestazione dei suoi: «Guardiamo noi stessi. Penso che la partita dipenderà dalla nostra interpretazione, da come partiremo. Siamo consci che per noi è una partita da vincere assolutamente. Sarà difficile, ma sappiamo la nostra forza e siamo pronti per fare una grande partita».

Con tre gare ancora da disputare, ogni dettaglio può fare la differenza: «Abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a essere a tre giornate dalla fine ancora in lotta per tutto. Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni».

Inzaghi non nasconde l’obiettivo: «Dobbiamo andare a vincere su un campo complicato, perché la Reggiana si gioca tanto. Ma noi abbiamo solo un risultato e dobbiamo andarlo a conquistare a tutti i costi».

Infine, un passaggio sui tifosi rosanero, attesi in gran numero anche al Mapei Stadium: «Questo non mi sorprende, i nostri tifosi sono stati l’arma in più. Sono contento che si stia creando una bella alchimia tra questa squadra e i propri tifosi. Noi dobbiamo essere sempre all’altezza e renderli orgogliosi, al di là del risultato. Speriamo di regalargli una grande partita e una bella vittoria».

Il messaggio è chiaro: il Palermo non può sbagliare.

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