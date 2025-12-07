Empoli-Palermo 1-3: gli highlights del successo rosanero al Castellani

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 7, 2025

Sono disponibili gli highlights completi di Empoli-Palermo 1-3, sfida valida per la 15ª giornata di Serie B. Al Castellani, i rosanero di Filippo Inzaghi conquistano una vittoria pesante grazie al gol iniziale di Le Douaron e alla doppietta del solito Pohjanpalo, ancora una volta trascinatore.

La squadra di Dionisi prova a reagire, accorcia con Pellegri e crea diverse occasioni, ma il Palermo resiste e chiude una prestazione di carattere, sostenuto da oltre mille tifosi nel settore ospiti.

Nel video tutti i gol, le azioni decisive e i momenti più intensi di una gara che rilancia il Palermo in classifica.

