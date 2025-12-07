Entella, Chiappella: «Spezia avversario dalle grandi qualità, dobbiamo essere umili»

Alla vigilia del match tra Entella e Spezia, in programma per domani alle ore 19.30, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei biancocelesti, Roberto Chiappella.

«Una partita che sarà ricca di emozioni e che dobbiamo vivere nel miglior modo possibile – ha dichiarato il tecnico – quindi con le nostre qualità, quindi sicuramente la spensieratezza, ma anche con la consapevolezza che dobbiamo gestire meglio alcune fasi della partita, che è quello che è emerso nella trasferta di sabato scorso a Catanzaro»

Chiappella, ha poi commentato le insidie di questo campionato: «La difficoltà della B la dimostra anche il fatto che a volte squadre che l’anno prima hanno fatto campionati per vincere, l’anno dopo possono trovarsi catapultate in una realtà diversa, ma questo non cancella i valori in campo e a maggior ragione ti mette davanti tutte le domeniche a partite difficili»

E su cosa vuole dalla sua squadra, dichiara: «Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze, rispettosi e umili nell’affrontare un avversario che ha grandissime qualità e dobbiamo giocarci la partita con tutte le carte che abbiamo a disposizione, con grande ottimismo»

Infine, il tecnico confessa: «Abbiamo dedicato ottime fasi di allenamento alla parte del ritmo, dell’intensità, perché è una caratteristica che non deve mai mancare. Vogliamo fare una partita molto attenta ma al tempo stesso anche molto intensa»