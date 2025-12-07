Stroppa presenta Avellino-Venezia: «Partita da temere, sarà importante avere il giusto approccio»

Alla vigilia del match tra Avellino e Venezia, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha presentato l’incontro in conferenza stampa l’allenatore dei lagunari, Giovanni Stroppa.

«La sfida di San Siro non ha lasciato ‘scorie’ – ha dichiarato il tecnico – siamo assolutamente concentrati sul campionato e devo dire che la squadra, anche in questa settimana, ha lavorato alla grande»

Stroppa ha poi commentato quello che vuole dai suoi e cosa si aspetta dagli avversari: «Dalla mia squadra mi aspetto la solita partita, poi ci sono gli avversari: sarà una gara difficile. L’Avellino ha vinto a Bolzano, dove non è facile portare a casa punti, e in casa ha sempre fatto bene. Ha un pubblico straordinario e sarà una partita da temere»

E sull’Avellino, aggiunge: «Loro sono una squadra che gioca bene a calcio, che sa andare anche in verticale ed è pericolosa nelle palle inattive. Quindi, bisogna avere l’approccio giusto e la ‘giusta ignoranza’ per vincere i duelli e portare la partita dalla nostra parte»

Sugli undici da mandare in campo, confessa: «Ho ancora dei dubbi sulla formazione. Pensiamo a una partita per volta, perché in questo campionato bisogna puntare alla continuità. Quindi, mi auguro e spero di portare a casa punti per allungare la striscia positiva di risultati. Abbiamo lavorato per questo»

Infine, uno sguardo generale a questo inizio di stagione: «C’è tanto da migliorare, ma le prestazioni ci sono sempre state sin dall’inizio della stagione. L’unico neo è stato a Castellammare, ma eravamo in dieci e con tutte le avversità della situazione. La squadra ha un’identità forte, è sempre in crescita, e le prestazioni le abbiamo sempre fatte»