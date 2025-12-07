Serie B: al “Ferraris” vince la Sampdoria, Carrarese battuta 3-2. La classifica aggiornata
Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, si conclude il match tra Sampdoria e Carrarese. Ad avere la meglio sono i blucerchiati che, grazie al gol nel finale di Coda, trovano tre punti importanti in chiave salvezza.
Inizia bene il match la formazione ospite, che al 2′ trova il gol che sblocca il risultato: Finotto appoggia per Abiuso, che con freddezza batte Ghidotti e porta in vantaggio i bianconeri. Arriva subit0 la reazione della Samp, che al 17′ trova il pari: sugli sviluppi di calcio d’angolo Coda anticipa Zanon e insacca in rete.
Nove minuti più tardi, sono nuovamente i gialloblù a trovare il gol del vantaggio, nuovamente siglato da Abiuso. Per la seconda volta la formazione di mister Gregucci riesce però a riprendere il risultato: tiro da 25 metri dell’ex rosa Liam Henderson, con un destro strepitoso che termina all’incrocio dei pali.
Nella seconda frazione di gioco i ritmi del match calano, con la formazione di casa che prende in mano l’incontro. Dopo vari tentativi i blucerchiati trovano il gol vittoria, grazie al rigore trasformato da Coda che firma la sua doppietta personale.
Con questi tre punti la Sampdoria rialza la testa e si porta a ridosso della zona salvezza con 13 punti. Brutta battuta d’arresto per la Carrarese, che resta ferma a quota 16. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Monza – 30
Frosinone – 28
Palermo – 26
Modena – 26
Cesena – 26
Venezia – 25
Empoli – 20
Catanzaro – 19
Juve Stabia – 19
Avellino – 19
Reggiana – 17
Carrarese – 17
Padova – 17
Entella – 17
Mantova – 15
Bari – 14
Südtirol – 13
Spezia – 11
Sampdoria – 11
Pescara – 9