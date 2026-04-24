Repubblica: “Palermo, missione Australia: sfida alla Juventus e vetrina globale a Perth”

Redazione Ilovepalermocalcio Aprile 24, 2026
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PALERMO – Non è soltanto una tournée estiva, ma un segnale chiaro di crescita e ambizione. Il Palermo si prepara a volare in Australia per partecipare a “Calcio Italiano”, evento internazionale che vedrà il club rosanero al fianco di Juventus, Milan e Inter. Come racconta la Repubblica Palermo, si tratta di un passaggio simbolico e strategico per una società sempre più proiettata su scala globale.

L’appuntamento è fissato per agosto a Perth, con il momento clou rappresentato dall’amichevole contro la Juventus, in programma l’11 agosto all’Optus Stadium. Una sfida dal sapore storico, che richiama i precedenti in Serie A, ma che questa volta si giocherà in un contesto internazionale davanti a una platea globale.


La partecipazione del Palermo alla manifestazione, evidenzia la Repubblica Palermo, non è casuale: è il riconoscimento di un brand in crescita, capace di ritagliarsi spazio accanto ai club più titolati del calcio italiano. Un invito che va oltre il semplice aspetto sportivo e rappresenta un investimento sull’immagine e sul futuro.

Durante la presentazione ufficiale dell’evento, tenutasi a Perth, il Palermo è stato rappresentato da Simone Barone, volto simbolo di una delle epoche più brillanti della storia rosanero. Accanto a lui, le Legends delle big italiane: Davids per la Juventus, Panucci per il Milan e Vieri per l’Inter.

La tournée australiana sarà anche parte integrante della preparazione precampionato, ma avrà un valore che va oltre il campo. Come sottolinea la Repubblica Palermo, sarà un’occasione per rafforzare il legame con i tifosi rosanero all’estero e per portare il nome della Sicilia in un contesto internazionale di alto livello.

Il Palermo guarda lontano, attraversa gli oceani e si affaccia su nuovi scenari. Con l’obiettivo di crescere, farsi conoscere e continuare a costruire il proprio futuro.

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