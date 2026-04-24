Repubblica: “Magnani ritrova la Reggiana. Va in scena la sfida del cuore”

PALERMO – Non è una partita come le altre. Reggiana-Palermo sarà soprattutto la sfida di Giangiacomo Magnani, un incrocio tra passato e futuro che racconta molto più di novanta minuti. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, per il centrale rosanero si tratta di un vero confronto con la propria storia recente, in un momento decisivo della stagione.

La sua avventura in Sicilia era iniziata il 28 gennaio 2025, tra entusiasmo e grandi aspettative. Un difensore di categoria superiore, strappato al Verona per guidare la risalita del Palermo. Poi, però, il calcio si è intrecciato con la vita: problemi familiari lo hanno portato a chiedere la cessione temporanea alla Reggiana, scelta dettata dal bisogno di vicinanza e serenità.





Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, in Emilia Magnani ha ritrovato equilibrio, ma il richiamo del Palermo è rimasto forte. Il 14 gennaio 2026 è arrivato il ritorno in rosanero, atteso dalla piazza. Un rientro complicato però da un infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare partite importanti contro Spezia, Modena e Bari.

Da lì, il lavoro silenzioso e progressivo per tornare al top. Inzaghi lo ha gestito con attenzione, dosandone minuti ed energie, fino a riportarlo al centro del progetto. Oggi Magnani è di nuovo a disposizione, pronto a mettere fisicità, esperienza e leadership al servizio della squadra.

In vista della sfida contro la Reggiana, sottolinea Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il ballottaggio in difesa è aperto. Bani e Ceccaroni rappresentano certezze, mentre il terzo posto nella linea a tre è conteso proprio da Magnani e Pierozzi. Il primo offre solidità e letture difensive, il secondo dinamismo e spinta.

Una scelta non banale per Inzaghi, che sa quanto la fase difensiva sarà decisiva contro una squadra che lotta per salvarsi e non ha nulla da perdere. Il Palermo, dal canto suo, non può permettersi passi falsi: la corsa alla Serie A è ancora aperta e ogni dettaglio può fare la differenza.

Magnani, in questo scenario, rappresenta molto più di un’opzione. Come evidenzia Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, è un giocatore che porta con sé esperienza, motivazioni e una forte carica emotiva. Non solo un ex, ma un protagonista chiamato a incidere.

Perché certe partite non si giocano soltanto con i piedi. Si giocano con la testa, con il cuore e con il peso della propria storia.