Scandalo escort, l’inchiesta si allarga: coinvolti anche club di Serie B. Infante: «C’è anche un giocatore del Palermo»

Si allarga l’inchiesta sul presunto giro di escort che sta scuotendo il mondo del calcio italiano. Dopo i primi nomi emersi in Serie A, nuovi sviluppi portano il caso anche in Serie B, con riferimenti che riguarderebbero diversi club, tra cui il Palermo.

A rilanciare la notizia è stata la trasmissione Ore 14 Sera, andata in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante. Nel corso della puntata, dedicata al caso milanese legato a personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, il conduttore ha fornito ulteriori dettagli su una lista che continuerebbe ad ampliarsi.





Nel suo intervento, Infante ha spiegato: «Con questa grafica, guardate i giocatori di Serie A, Serie B e delle leghe estere: Atalanta 2, Milan 6, non è la schedina ma il numero di giocatori coinvolti, Fiorentina 1, Inter 6, Juventus 2, Lazio 7, Torino 2, Verona 4».

Poi ha aggiunto un passaggio particolarmente delicato: «Uno dei giocatori del Verona che avrebbe, sempre dall’ordinanza di custodia cautelare, anche messo incinta una di queste ragazze che se ne accorge e poi cerca di ricostruire quello che è accaduto attraverso la lista della clientela trattenuta proprio da uno dei soggetti che avete visto».

Infine, il riferimento diretto anche alla Serie B: «E poi ancora uno del Palermo, uno del Monza, due del Pescara, uno del Venezia e poi giocatori italiani che giocano all’estero nell’Arsenal, nell’Atletico Madrid, nel Tottenham e nel Real Madrid. Attenzione perché siamo solo agli inizi di questa inchiesta perché manca anche la parte dei vip».

Al momento non sono stati resi noti i nomi dei calciatori coinvolti, né sono arrivate conferme ufficiali da parte dei club citati. La vicenda resta dunque in una fase preliminare, con gli inquirenti che continuano a lavorare per chiarire eventuali responsabilità.