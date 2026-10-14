Roma-Real Madrid: Dybala costretto al cambio per problemi muscolari

Altre brutte notizie per la Roma nel corso della sfida di Champions League contro il Real Madrid. L’ex attaccante del Palermo, Paulo Dybala ha accusato un risentimento muscolare che lo ha costretto a non rientrare in campo dopo l’intervallo. Al suo posto è subentrato Rodrigo Mora.

Per i giallorossi si tratta del secondo stop muscolare della serata, dopo quello che ha coinvolto Manu Koné nel corso del primo tempo. Una situazione che tiene in apprensione Gian Piero Gasperini, in attesa di conoscere l’entità dei problemi fisici accusati dai due giocatori e gli eventuali tempi di recupero.



