Champions League: il Real Madrid ribalta la Roma nel finale, il PSG cala il poker al Manchester City. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
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Si concludono i match della 2a giornata del girone unico di Champions League, dopo una serata ricca di gol ed emozioni. Porta a casa i tre punti il Real Madrid, che ribalta la Roma nel finale. Dopo una prima frazione di gioco terminata sul risultato di 1-1, nella ripresa i giallorossi riescono a portarsi su una situazione di doppio vantaggio grazie alla doppietta di Malen. Nel finale gli spagnoli riescono però a ribaltare l’incontro con le reti di Espi, Endrick e Rudiger, imponendosi sul risultato di 3-4. Vittoria anche per il PSG, che espugna l’Etihad Stadium battendo 2-4 il Manchester City. Di seguito i risultati finali:

Aston Villa-Fenerbahce 6-0 (12′ Manzambi; 31′, 39′ Jackson; 68′, 72′ Barkley; 90′ Abraham) 


Betis-FC Porto 3-2 ( 47′ Ezzalzouli; 54′ Veiga; 61′ Samu; 84′ Isco )

Bodo/Glimt-Dortmund 1-0 (52′ Sjovold)

Manchester City-PSG 2-4 (14′ Doue; 15′ Dembele; 32′ Vitinha; 61′, 75′ Haaland; 62′ Akliouche) 

Roma-Real Madrid 3-1 (20′ De Roon; 25′ Mbappe; 51′, 57′ Malen; 83′ Espi; 85′ Endrick; 90′ Rudiger)

Shakhtar-AEK 2-1 (28′ Majer; 34′ Pedrinho; 80′ Brignoli (A); 86′ Mendoza)

Slovan Bratislava-Stoccarda 0-2 (29′ Undav; 65′ Cruz)

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