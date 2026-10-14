Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Scempions”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Quattro sconfitte per le italiane in Champions

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Prima pagina Tuttosport: “Mou-Rudiger, così fa Malen”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, i leader spingono Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani: “Forza Italia? Non è in salute”

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Prima pagina Tuttosport: Juve: “Balogun o Sorloth”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, l’arma di Inzaghi”

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Prima pagina Repubblica Palermo: Schifani avanti ma niente bis Tajani: “Serve il cambiamento”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “«I soldi nel pendolo? Prestiti»”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter a Zero”

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Prima pagina Tuttosport: “Inter e Napoli c’è lo zero da cancellare”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Palermo, Palumbo cresce ancora”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Regione, ore decisive per Schifani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’imprenditore: «Non conosco Armao»”

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Ultimissime

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Repubblica Palermo: “Palumbo, il mago rosanero punta alla Serie A. Gol, assist e una stagione da record nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Sampdoria e Catanzaro, panchine a rischio. Gorgone sotto esame a Verona, Corradi si gioca tutto con l’Arezzo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, Martelli tutto esaurito: attesi 11.200 spettatori. Record di affluenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, sfida al vertice tra Inzaghi e Modesto. Il maestro delle promozioni contro l’ex rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026
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Giornale di Sicilia: “C’è il pericolo Ruocco. Bani e soci pronti a fermarlo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2026