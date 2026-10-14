Cremonese, Nasti: «Palermo e Verona le favorite per la A»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
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Intervistato ai canali ufficiali del club, l’attaccante della Cremonese, Marco Nasti, ha analizzato l’attuale campionato di Serie B, indicando Palermo e Verona come le squadre dall’organico più completo e favorite alla vittoria finale.

«Oltre al Palermo anche il Verona ha una bella squadra in termini di organico – ha spiegato il centravanti. Io però penso di avere compagni molto forti. Vorrei citare due ragazzi con cui ho giocato: Luperto secondo me è fortissimo, soprattutto nelle letture. E poi Lovato, che ritengo bravissimo»


Nasti ha poi proseguito parlando della prossima sfida contro il Pisa: «Sarà sicuramente una partita bella da vedere, loro cercheranno di venirci a prenderci forte e lavoreremo per farci trovare pronti».

Infine, il calciatore spiega cosa serve per uscire da questo periodo negativo: «Dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorarci e lo stiamo facendo. Al di là dei tiri in porta, io penso che l’importante sia lavorare bene a livello di squadra»

 

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