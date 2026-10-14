Champions League: PSG avanti 3-0 sul Manchester City, pari all’intervallo tra Roma e Real Madrid. I risultati parziali

Si concludono i primi tempi dei match del mercoledì sera di Champions League. All’Olimpico, vanno al riposo sul risultato di 1-1 Roma e Real Madrid, dopo una prima frazione di gioco equilibrata. Dopo l’iniziale vantaggio dei giallorossi al 20′ con De Roon, a riportare il risultato in equilibrio ci pensa Mbappe, con l’aiuto di una deviazione che spiazza Gollini. Notte fonda, invece, per il Manchester City, sotto per 0-3 nel match casalingo contro il PSG: per i francesi in rete Doue, Dembele e Vitinha. Mentra, pari all’intervallo tra Betis e Porto. Di seguito i risultati finali

Aston Villa-Fenerbahce 3-0 (12′ Manzambi; 31′, 39′ Jackson)





Betis-FC Porto 0-0

Bodo/Glimt-Dortmund 0-0

Manchester City-PSG 0-3 (13′ Doue; 15′ Dembele; 32′ Vitinha)

Roma-Real Madrid 1-1 (20′ De Roon; 25′ Mbappe)

Shakhtar-AEK 1-1 (28′ Majer; 34′ Pedrinho)

Slovan Bratislava-Stoccarda 0-1 (29′ Undav)