Champions League: PSG avanti 3-0 sul Manchester City, pari all’intervallo tra Roma e Real Madrid. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-14 214603

Si concludono i primi tempi dei match del mercoledì sera di Champions League. All’Olimpico, vanno al riposo sul risultato di 1-1 Roma e Real Madrid, dopo una prima frazione di gioco equilibrata. Dopo l’iniziale vantaggio dei giallorossi al 20′ con De Roon, a riportare il risultato in equilibrio ci pensa Mbappe, con l’aiuto di una deviazione che spiazza Gollini. Notte fonda, invece, per il Manchester City, sotto per 0-3 nel match casalingo contro il PSG: per i francesi in rete Doue, Dembele e Vitinha. Mentra, pari all’intervallo tra Betis e Porto. Di seguito i risultati finali

Aston Villa-Fenerbahce 3-0 (12′ Manzambi; 31′, 39′ Jackson) 


Betis-FC Porto 0-0

Bodo/Glimt-Dortmund 0-0

Manchester City-PSG 0-3 (13′ Doue; 15′ Dembele; 32′ Vitinha) 

Roma-Real Madrid 1-1 (20′ De Roon; 25′ Mbappe)

Shakhtar-AEK 1-1 (28′ Majer; 34′ Pedrinho)

Slovan Bratislava-Stoccarda 0-1 (29′ Undav)

Altre notizie

Screenshot 2026-10-14 160040

Mirror: “Manchester City, un super avvocato da 9 milioni di sterline per la battaglia contro la Premier League”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Screenshot 2026-10-13 225718

Champions League: perdono Inter e Napoli, pari tra Viking e Bayern Monaco. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
Screenshot 2026-10-13 215055

Champions League: Napoli sotto 2-1 a Villarreal, pari tra Inter e Club Brugge dopo i primi 45. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
c9652030-5f56-11f1-b658-099eb92ce9d6

Watford, Elton John attacca Dionisi: «Amareggiato e deluso da questo declino»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2026
WhatsApp Image 2026-10-11 at 19.23.32

Premier League, il Manchester City cala il tris al Liverpool ed espugna Anfield

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 11, 2026
palermo sud tirol 1-2 (8) renzo barbera

Gazzetta dello Sport: “Euro 2032, l’Italia accelera sugli stadi: da Palermo a Milano, investimenti per 5 miliardi. «Potevamo organizzarli anche da soli»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
70c8fbdff8

Corriere dello Sport: “Petriccione Di Vadi: «Il caso Manchester City cambierà la Premier. I fondi sovrani potrebbero controllare il 50% del calcio europeo»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 10, 2026
palermo manchester city (22) Mubarak soriano

The Guardian: “Manchester City, spunta l’ipotesi della vendita del club”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 8, 2026
Immagine

Nations League, tutti i finali: la Spagna ribalta la Croazia, poker Slovacchia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
HT-EYIrWYAA60q9

Nations League, Bielorussia-Finlandia 1-0: Pohjanpalo entra al 58′ ma non basta, finlandesi ko

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Immagine

Nations League, Bielorussia-Finlandia 1-0 nel primo tempo: Shumanskiy porta avanti i padroni di casa

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026
Immagine

Nations League, le formazioni ufficiali di Bielorussia-Finlandia: Pohjanpalo parte dalla panchina

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-14 214603

Champions League: PSG avanti 3-0 sul Manchester City, pari all’intervallo tra Roma e Real Madrid. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
HUnTeBFXwAEToN_

Roma, Koné ko contro il Real Madrid: costretto al cambio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo modena 1-1 (99)Santoro

Modena, Santoro: «L’arrivo di Belotti ci ha portato una carica e una mentalità incredibili»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
c1gspjuomew4mkmdcwtu

Venezia, UFFICIALE: scelto Nicola come nuovo allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
8ede9e2f-704d-43f3-9fff-4efe4fa7f3b2

Palermo, bagno di folla alla Rinascente: circa 400 tifosi per Estevez, Bozzolan, Vavassori e Fortin (VIDEO)

Katia Virzì Ottobre 14, 2026