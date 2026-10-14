Roma, Koné ko contro il Real Madrid: costretto al cambio

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini e la Roma: Manu Koné è stato costretto a lasciare il campo per infortunio dopo poco più di 15 minuti nella sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare al flessore destro, rendendo necessaria la sostituzione con Niccolò Pisilli.

Durante i momenti successivi all’infortunio, Koné ha ricevuto anche il sostegno del connazionale Kylian Mbappé, che si è avvicinato per soccorrerlo e consolarlo. Restano ora da chiarire l’entità del problema fisico e gli eventuali tempi di recupero.



