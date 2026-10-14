Modena, Santoro: «L’arrivo di Belotti ci ha portato una carica e una mentalità incredibili»

Intervistato ai microfoni di “parlandodisport.it”, il centrocampista del Modena, Simone Santoro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla stagione in corso, spiega l’entusiasmo portato dall’arrivo dell’ex Palermo, Andrea Belotti.

«Credo che la caratteristica più importante di questa squadra rispetto agli anni scorsi sia la possibilità di avere tante soluzioni diverse. Abbiamo giocatori con caratteristiche differenti, capaci di ricoprire più ruoli e permetterci di utilizzare diversi sistemi di gioco»





Santoro ha poi spiegato come i nuovi arrivi possano fare la differenza: «La rosa è stata completata con elementi che ci danno maggiori alternative e questo può fare la differenza soprattutto nel lungo periodo, considerando quanto sia impegnativo il campionato di Serie B. Anche dal punto di vista fisico siamo rimasti su livelli importanti, aggiungendo qualità a una base che era già buona»

Inoltre, il calciatore analizza come abbia inciso l’arrivo di Andrea Belotti: «Sono d’accordo sul fatto che attorno a questa squadra si percepisca un entusiasmo diverso. Sono a Modena da tre anni e non avevo mai avvertito un coinvolgimento così forte. Sicuramente l’arrivo di Belotti ha inciso molto: dimostra le ambizioni della società e ci ha portato una carica e una mentalità incredibili. È un giocatore che ci trascina ogni giorno, anche in allenamento»

Sul centraventi, ex Palermo, ha poi aggiunto: «Belotti è un esempio straordinario per tutti noi. Ha 32 anni, ha vinto un Europeo e ha alle spalle una carriera importante, ma continua ad allenarsi con un’intensità e una voglia incredibili. È quasi ossessionato dal lavoro e vedere un campione con questa mentalità è uno stimolo enorme»

Infine, sul lavoro della società: «Ci fa sentire tutti importanti e ci mette nelle condizioni migliori per esprimerci. Anche il nuovo centro sportivo ha contribuito ad alzare ulteriormente il livello. Si è creata una simbiosi tra squadra, società e tifosi che può diventare fondamentale per raggiungere risultati importanti»