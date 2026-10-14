Venezia, UFFICIALE: scelto Nicola come nuovo allenatore

Dopo l’esonero negli scorsi giorni di Giovanni Stroppa, il Venezia ha scelto il suo nuovo allenatore. Attraverso un comunicato sui propri profili, il club veneto ha ufficializzato l’arrivo di Davide Nicola, che ha firmato un contratto che lo lega ai lagunari fino al termine della prossima stagione.

Questo il comunicato del club:





“Il Venezia FC comunica di aver affidato a Davide Nicola l’incarico di allenatore della prima squadra. Nicola ha firmato un contratto, con decorrenza da domani, fino al termine della stagione 2027/28”