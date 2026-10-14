Palermo, bagno di folla alla Rinascente: circa 400 tifosi per Estevez, Bozzolan, Vavassori e Fortin (VIDEO)

Grande entusiasmo alla Rinascente di via Roma, a Palermo, per il Meet & Greet organizzato con quattro calciatori rosanero. Circa 400 tifosi hanno raggiunto il punto vendita per incontrare Estevez, Bozzolan, Vavassori e Fortin, protagonisti di un pomeriggio all’insegna della passione per il Palermo.

I quattro giocatori si sono concessi ai sostenitori per fotografie, autografi e momenti di incontro, ricambiando il grande affetto ricevuto. Particolarmente significativa la presenza di tantissimi bambini, arrivati alla Rinascente per conoscere da vicino i propri beniamini e portare a casa un ricordo speciale.





Le telecamere di Ilovepalermocalcio.com hanno seguito l’evento, documentando l’arrivo dei calciatori, l’entusiasmo dei tifosi e i momenti più belli dell’incontro. Un appuntamento che ha confermato ancora una volta il forte legame tra la squadra rosanero e la città.

Terminato il Meet & Greet, l’attenzione torna adesso al campo. Il Palermo di Filippo Inzaghi si prepara infatti alla trasferta contro il Mantova, in programma sabato, una sfida importante per il cammino dei rosanero in campionato.