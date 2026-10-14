Il Giornale di Vicenza: “Fortin: «Mio figlio Mattia sta benissimo a Palermo. L’unico obiettivo è la Serie A»”

Il Palermo, il futuro di Mattia Fortin e le ambizioni della squadra di Filippo Inzaghi. Marco Fortin, ex portiere del Vicenza e padre dell’estremo difensore rosanero, ha parlato in un’intervista concessa a Il Giornale di Vicenza, soffermandosi sul percorso del figlio e sulle prospettive del campionato di Serie B.

Palermo, dove il portiere è suo figlio Mattia.





«Si trova benissimo, ha la fortuna di essere in una società tra le più solide in Italia, in una rosa di altissimo livello qualitativo, non solo, con ben due giocatori di valore per ruolo. L’unico obiettivo è la promozione, ma non va data per scontata».

Come raccontato a Il Giornale di Vicenza, Mattia avrebbe potuto intraprendere un percorso differente quando era ancora giovanissimo, con il Vicenza che aveva manifestato un concreto interesse nei suoi confronti.

Mattia che avrebbe potuto arrivare al Vicenza anni fa.

«Era piccolo, aveva 14 anni, il Padova era fallito da pochi anni ma noi per riconoscenza non ce la siamo sentiti di abbandonare la società nel momento peggiore, però sì il Vicenza fece di tutto per acquistarlo».

Nel corso dell’intervista a Il Giornale di Vicenza, Marco Fortin ha parlato anche delle squadre che considera maggiormente attrezzate per la promozione, indicando il Palermo tra le formazioni con qualcosa in più rispetto alla concorrenza.

La sconfitta per 3-0 col Pisa è stata pesante.

«Piano, troppo forte rispetto al Vicenza, per me è squadra che lotterà per la promozione in A e per questo la gara di sabato non può dare indicazioni. Il Palermo e le neoretrocesse hanno qualcosa in più, ma tutte le altre se la giocano».

Parole che confermano la considerazione dell’ex portiere nei confronti della formazione rosanero. Nell’intervista pubblicata da Il Giornale di Vicenza, Fortin sottolinea soprattutto la solidità societaria e la qualità dell’organico del Palermo, due elementi importanti nella corsa alla Serie A, pur ribadendo che la promozione non può essere considerata scontata.