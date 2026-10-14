Mirror: “Manchester City, un super avvocato da 9 milioni di sterline per la battaglia contro la Premier League”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
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Il Manchester City rafforza la propria squadra legale nella battaglia contro la Premier League per le presunte violazioni delle norme finanziarie. Il club inglese ha deciso di affidarsi anche a Mark Howard KC, uno dei più affermati avvocati del Regno Unito, per affrontare la delicata procedura di appello.

Come riportato dal Mirror, il City è al centro di una controversia relativa a 114 violazioni del regolamento finanziario della Premier League nel periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Il procedimento, avviato con le accuse formalizzate nel febbraio 2023, ha portato a un’udienza durata 42 giorni nel 2024. Secondo quanto riferito dal quotidiano britannico, l’esito sarebbe stato comunicato il mese scorso, con il club che ha successivamente presentato ricorso, continuando a respingere le contestazioni e sostenendo di disporre di prove decisive a propria difesa.


Secondo le informazioni pubblicate dalla rivista specializzata The Lawyer e riprese dal Mirror, Howard è entrato nel gruppo di consulenti del Manchester City. Considerato un super silk, espressione utilizzata nel mondo legale britannico per indicare un avvocato di particolare prestigio, è uno dei professionisti di riferimento di Brick Court Chambers, studio londinese specializzato in controversie commerciali e finanziarie.

Nel corso della carriera Howard ha rappresentato personalità di primo piano, tra cui Roman Abramovich ed Elton John. Tra i suoi successi figura la difesa della Repubblica Federale della Nigeria contro Process & Industrial Developments, procedimento per il quale nel 2023 ha ricevuto un compenso di 9 milioni di sterline. La controversia si è conclusa evitando alla Nigeria il pagamento di un risarcimento miliardario.

Come ricorda ancora il Mirror, nel 2025 Howard ha inoltre rappresentato AerCap in una complessa controversia assicurativa legata agli aerei rimasti bloccati in Russia dopo l’inizio della guerra in Ucraina. La decisione dell’Alta Corte britannica ha previsto un risarcimento superiore al miliardo di dollari.

Howard si aggiunge a un collegio difensivo già composto da professionisti di grande esperienza. Tra questi figurano David Pannick, che ha guidato la squadra legale del City, Paul Harris, protagonista del ricorso vinto dal club davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport contro l’esclusione dalle competizioni UEFA nel 2020, e Philip Marshall, esperto di controversie commerciali complesse.

Il Mirror sottolinea come il Manchester City stia mobilitando risorse legali di primissimo livello per affrontare il contenzioso con la Premier League. Al momento non è stata indicata una scadenza per la procedura di appello, mentre il club continua a contestare le accuse.

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