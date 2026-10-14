Palermo, prosegue la preparazione verso Mantova: a Torretta esercitazioni su cross e conclusioni in porta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida di campionato contro il Mantova. Questa mattina i rosanero, guidati da Filippo Inzaghi, sono tornati al lavoro al Palermo CFA di Torretta per una nuova seduta di allenamento.

La squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento tecnico, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata ai cross e alle conclusioni in porta. La seduta si è conclusa con lavori individuali.


Continua dunque il lavoro di Inzaghi in vista della trasferta contro il Mantova, prossimo impegno dei rosanero in Serie B.

Altre notizie

ab07cde9-37c4-48a0-a614-3ca47e6d66bd

Nasce “Palermo Insieme”, la prima squadra paralimpica rosanero: “Essere visti e riconosciuti nella nostra interezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
zufferli

Mantova-Palermo, arbitra Zufferli: tutte le designazioni arbitrali della 7^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
97d5f459-8ced-40b2-8c6c-acd5d2a38c9a

Palermo, nasce “Palermo Insieme”: la prima squadra paralimpica rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo padova 2-1 (75) johnsen

Repubblica: “Johnsen tra golf e calcio: «Preferisco i gol di precisione. A Empoli potevo angolare meglio il tiro»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (38) johnsen segre ceccaroni

Repubblica: “Johnsen innamorato di Palermo: «Città splendida, i tifosi mi fermano e dicono che andremo in Serie A»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (48) johnsen

Repubblica: “Johnsen: «Ci sentiamo molto forti. La Serie A? Ci sono tutte le condizioni»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo sampdoria 3-1 (1) JOHNSEN

Repubblica: “Johnsen svela il segreto del nuovo Palermo: «Giochiamo più offensivi, ecco perché segno di più»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo padova 2-1 (80) johnsen pohjanpalo

Repubblica: “Johnsen incanta il Palermo, numeri da protagonista: «Inzaghi mi lascia libero di tentare certe giocate»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (42) tifosi

Pisa-Palermo, possibili restrizioni per i tifosi rosanero: biglietti solo nel settore ospiti con fidelity card

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
avellino palermo 1-1 (26)

Giornale di Sicilia: “Palermo, lo svantaggio non fa più paura. Già sette punti conquistati in rimonta, solo il Modena fa meglio”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (19) inzaghi peda

Giornale di Sicilia: “Palermo, tre trasferte per misurare le ambizioni. Da Mantova ad Ascoli, Inzaghi cerca conferme lontano dal Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
palermo mantova logo coppa italia (7) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, primo scontro diretto e un tabù da sfatare. A Mantova Inzaghi cerca la svolta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-14 160040

Mirror: “Manchester City, un super avvocato da 9 milioni di sterline per la battaglia contro la Premier League”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (85)

Palermo, prosegue la preparazione verso Mantova: a Torretta esercitazioni su cross e conclusioni in porta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
1807837

Carrarese, Rubino: «Dopo il Benevento eravamo distrutti. Abbiamo un gioco più manovrato»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
ab07cde9-37c4-48a0-a614-3ca47e6d66bd

Nasce “Palermo Insieme”, la prima squadra paralimpica rosanero: “Essere visti e riconosciuti nella nostra interezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026
zufferli

Mantova-Palermo, arbitra Zufferli: tutte le designazioni arbitrali della 7^ giornata di serie B

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 14, 2026