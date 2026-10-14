Palermo, prosegue la preparazione verso Mantova: a Torretta esercitazioni su cross e conclusioni in porta

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida di campionato contro il Mantova. Questa mattina i rosanero, guidati da Filippo Inzaghi, sono tornati al lavoro al Palermo CFA di Torretta per una nuova seduta di allenamento.

La squadra ha iniziato con una fase di riscaldamento tecnico, per poi concentrarsi su un’esercitazione dedicata ai cross e alle conclusioni in porta. La seduta si è conclusa con lavori individuali.





Continua dunque il lavoro di Inzaghi in vista della trasferta contro il Mantova, prossimo impegno dei rosanero in Serie B.