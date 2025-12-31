Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore dopo un infarto: “Ora sto bene”

Paura per Roberto Carlos. L’ex leggendario terzino sinistro di Inter e Real Madrid ha subito un infarto durante le sue vacanze natalizie in Brasile. Il giocatore brasiliano, che stava trascorrendo un periodo di riposo, è stato immediatamente trasportato all’ospedale di San Paolo, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza.

L’operazione, durata circa tre ore, ha avuto esito positivo e, fortunatamente, Roberto Carlos è fuori pericolo di vita. Attualmente, l’ex campione resta sotto osservazione per 48 ore, prima di iniziare il percorso di riabilitazione.

Il brasiliano, tramite i suoi canali ufficiali, ha voluto tranquillizzare i fan con un messaggio di rassicurazione: “Ora sto bene e sono sotto stretta osservazione.” Nonostante la paura iniziale, sembra che la sua condizione stia migliorando e i tifosi di tutto il mondo sperano in una pronta guarigione per una delle leggende del calcio mondiale.