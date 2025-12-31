Schira: “Palermo in trattativa con la Cremonese per Dennis Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Il mercato estivo entra nel vivo e il Palermo si muove con decisione. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira su X (ex Twitter), il club rosanero è in trattativa con la Cremonese per l’attaccante Dennis Johnsen. Tuttavia, non c’è solo il Palermo sulle tracce del giocatore: anche il Venezia, infatti, ha mostrato interesse per l’esterno offensivo. Le prossime settimane potrebbero quindi rivelarsi decisive per il futuro del calciatore.

 

