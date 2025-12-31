Spezia in pressing su Adamo: il giocatore apre al trasferimento dal Cesena

Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo per le corsie esterne e ha messo gli occhi su Emanuele Adamo, classe 1998, attualmente in forza al Cesena. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club ligure sta cercando di portare l’esterno offensivo in Serie A.

Adamo, che ha totalizzato 16 presenze e 1 gol in questa stagione con il Cesena, ha mostrato grande versatilità, alternandosi tra fascia sinistra e destra. Il giocatore, arrivato al Cesena nel 2022, vanta un buon bottino di 136 presenze e 11 reti con la maglia romagnola. Secondo le ultime informazioni, Adamo sarebbe favorevole all’idea di lasciare il club per un’esperienza in un top campionato, aprendo così alla possibilità di un trasferimento.