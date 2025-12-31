Spezia in pressing su Adamo: il giocatore apre al trasferimento dal Cesena

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Lo Spezia è alla ricerca di un rinforzo per le corsie esterne e ha messo gli occhi su Emanuele Adamo, classe 1998, attualmente in forza al Cesena. Come riportato da Tuttomercatoweb, il club ligure sta cercando di portare l’esterno offensivo in Serie A.

Adamo, che ha totalizzato 16 presenze e 1 gol in questa stagione con il Cesena, ha mostrato grande versatilità, alternandosi tra fascia sinistra e destra. Il giocatore, arrivato al Cesena nel 2022, vanta un buon bottino di 136 presenze e 11 reti con la maglia romagnola. Secondo le ultime informazioni, Adamo sarebbe favorevole all’idea di lasciare il club per un’esperienza in un top campionato, aprendo così alla possibilità di un trasferimento.

 

Ultimissime

Escl. Pres. Virtus Entella: «Seguiamo Corona e Peda del Palermo»

Giorgio Elia Dicembre 31, 2025

Spezia in pressing su Adamo: il giocatore apre al trasferimento dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore dopo un infarto: “Ora sto bene”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Schira: “Palermo in trattativa con la Cremonese per Dennis Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Terremoto in casa Perugia: il Presidente Faroni indagato in Argentina, rischio radiazione

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025