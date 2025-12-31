Escl. Pres. Virtus Entella: «Seguiamo Corona e Peda del Palermo»

«Il mercato di gennaio, come noto, è sempre molto complicato. Opereremo certamente per provare a rinforzare la squadra. Siamo e saremo sicuramente all’opera. Corona del Palermo? Se i rosanero dovessero aprire alla cessione proveremo a portarlo da noi. Il ragazzo ha le caratteristiche giuste che farebbero al caso nostro. Quello di Corona è uno dei profili che possono fare al caso nostro, al pari di quello del difensore Peda. Sono due ragazzi che teniamo sott’occhio».

Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del Presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi.

L’altra squadra di Genova sta operando con decisione sul mercato. Potrebbero così tirarsi fuori dal discorso salvezza?

«Penso di sì e ritengo possa essere una concorrente in meno nella lotta per la salvezza. D’altro canto penso che sia anche giusto così».

Quando crede nella possibilità che la sua squadra possa mantenere la categoria?

«Da presidente di questa squadra ci credo tantissimo. Faremo tutto il possibile e lotteremo fino all’ultimo istante, rispettando appieno quello che è il nostro DNA».

