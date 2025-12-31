Escl. Pres. Virtus Entella: «Seguiamo Corona e Peda del Palermo»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Giorgio Elia Dicembre 31, 2025

«Il mercato di gennaio, come noto, è sempre molto complicato. Opereremo certamente per provare a rinforzare la squadra. Siamo e saremo sicuramente all’opera. Corona del Palermo? Se i rosanero dovessero aprire alla cessione proveremo a portarlo da noi. Il ragazzo ha le caratteristiche giuste che farebbero al caso nostro. Quello di Corona è uno dei profili che possono fare al caso nostro, al pari di quello del difensore Peda. Sono due ragazzi che teniamo sott’occhio».

Queste le parole ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com del Presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi.

L’altra squadra di Genova sta operando con decisione sul mercato. Potrebbero così tirarsi fuori dal discorso salvezza?

«Penso di sì e ritengo possa essere una concorrente in meno nella lotta per la salvezza. D’altro canto penso che sia anche giusto così».

Quando crede nella possibilità che la sua squadra possa mantenere la categoria?

«Da presidente di questa squadra ci credo tantissimo. Faremo tutto il possibile e lotteremo fino all’ultimo istante, rispettando appieno quello che è il nostro DNA».

Escl. Giacchetta: «Johnsen non è in uscita. Brunori? Solo per club importanti»

Ultimissime

Escl. Pres. Virtus Entella: «Seguiamo Corona e Peda del Palermo»

Giorgio Elia Dicembre 31, 2025

Spezia in pressing su Adamo: il giocatore apre al trasferimento dal Cesena

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Roberto Carlos operato d’urgenza al cuore dopo un infarto: “Ora sto bene”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Schira: “Palermo in trattativa con la Cremonese per Dennis Johnsen”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025

Terremoto in casa Perugia: il Presidente Faroni indagato in Argentina, rischio radiazione

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 31, 2025