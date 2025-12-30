Escl. Giacchetta: «Johnsen non è in uscita. Brunori? Solo per club importanti»

«Johnsen? Al momento non lo consideriamo in uscita. Il mese di gennaio deve ancora iniziare e, non essendoci la sosta, saremo sempre impegnati in campo. In questo momento, in riferimento a Johnsen, non farei ragionamenti di questo tipo. Se l’arrivo di una punta potrebbe liberarlo? Nel mercato tutto può succedere».

Questo il commento rilasciato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com dal direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta, in merito alle voci di un possibile interesse del Palermo per l’attaccante Dennis Johnsen.

Alla domanda sul futuro di Brunori, ormai destinato a vestire la maglia della Sampdoria, Giacchetta ha risposto così:

«Brunori è un signor giocatore e può giocare solo in club importanti e in quelle società che si possono permettere il suo contratto».