Palermo, Inzaghi festeggia la moglie sui social

Il tecnico del Palermo mostra il suo lato più intimo e personale. Filippo Inzaghi ha scelto i social per dedicare un messaggio speciale alla moglie in occasione del suo compleanno, condividendo una foto che li ritrae insieme, vestiti di bianco, in un momento di grande complicità.

«Grazie amore mio per tutto quello che abbiamo costruito insieme. Per le cose belle, per quelle difficili e per tutto quello che ci ha fatto crescere. Con te la vita è semplice, vera, nostra. Ti auguro di sorridere sempre come fai, di sentirti amata ogni giorno e di continuare a essere la persona speciale che sei per noi. Buon compleanno», ha scritto Inzaghi nel post pubblicato su Instagram.

Un messaggio che ha raccolto in poche ore centinaia di reazioni e commenti, confermando il legame profondo tra l’allenatore rosanero e sua moglie. Un gesto semplice ma sentito, che racconta il lato umano di Inzaghi anche lontano dal campo, in un momento in cui il tecnico è totalmente concentrato sulla stagione del Palermo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Inzaghi (@pippoinzaghi)