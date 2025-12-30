Il Messaggero: “Corona-Pescara si farà, Baldini spinge”

Il Pescara accelera sul mercato con l’obiettivo di rinforzare l’organico in vista della seconda parte di stagione. In attacco resta caldo il nome di Corona, palermitano classe 2001, già richiesto ufficialmente al Palermo. Come riporta Luciano Rapa su Il Messaggero Abruzzo, i biancazzurri sono in netto vantaggio nella corsa al giovane attaccante.

Il Palermo non ha chiuso la porta alla cessione, ma ha preso tempo. Secondo quanto scrive Luciano Rapa sulle colonne de Il Messaggero Abruzzo, il club rosanero sta definendo la partenza di Brunori verso la Sampdoria e prima di dare il via libera al prestito di Corona vuole assicurarsi l’arrivo di un’altra punta, per non lasciare Inzaghi con poche alternative offensive.

Sul giocatore si sono mossi anche Juve Stabia, Avellino e Reggiana, ma il Pescara resta in pole position. Come sottolinea ancora Luciano Rapa su Il Messaggero Abruzzo, un ruolo decisivo lo ha avuto Baldini, ct dell’Under 21, che ha fatto sapere al ragazzo come la continuità di impiego sia fondamentale per entrare nel giro azzurro, indicando proprio Pescara come piazza ideale. L’operazione appare destinata a chiudersi, resta soltanto da definire la tempistica.

Non solo attacco. Il Pescara interverrà anche in difesa con almeno due innesti. In cima alla lista del ds Foggia c’è sempre Barba, deciso a lasciare l’Indonesia dopo l’esperienza al Persib Bandung. Come ricostruisce Luciano Rapa su Il Messaggero Abruzzo, il club abruzzese ha già proposto un prestito secco con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie B. Restano monitorati anche Cauz e Dellavalle del Modena come alternative, mentre sulla corsia mancina prende quota il ritorno di Masciangelo, pronto a lasciare il Frosinone dopo appena sei mesi per tornare a vestire la maglia biancazzurra.