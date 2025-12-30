Palermo, vacanze attive per Pohjanpalo e Joronen: allenamenti anche a casa

Il Palermo non si ferma nemmeno durante le vacanze natalizie. Anche a migliaia di chilometri dalla Sicilia, Joel Pohjanpalo e Jesse Joronen continuano a lavorare per farsi trovare pronti alla ripresa della stagione.

I due calciatori finlandesi, rientrati in patria per trascorrere le feste, hanno proseguito regolarmente gli allenamenti individuali, come documentato anche sui social. Sessioni in palestra, lavoro atletico e mantenimento della condizione fisica: nessuna pausa, nessun rallentamento.

Una scelta che conferma la professionalità e l’approccio rigoroso dei due pilastri rosanero. Pohjanpalo, attuale capocannoniere del Palermo, e Joronen, protagonista tra i pali, stanno sfruttando i giorni lontani dal campo per presentarsi al massimo della forma alla ripresa delle attività.

Il rientro in Italia, come anticipato dalla nostra redazione, è previsto per sabato 4 gennaio, quando la squadra tornerà ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato. Un segnale chiaro: il Palermo vuole ripartire forte e i suoi leader danno l’esempio, anche durante le vacanze.