Brunori alla Sampdoria, ecco quanto pagheranno i blucerchiati

La Sampdoria continua a spingere forte su Brunori ed Esposito, ma le due operazioni procedono tra intoppi e rilanci. Come riportano Damiano Basso e Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, nelle ultime ore il dossier Brunori è entrato nella fase decisiva, con un’intesa ormai definita sui termini economici del prestito.

Per l’attaccante in uscita dal Palermo è confermato il prestito secco fino a giugno. Secondo quanto scrivono Damiano Basso e Fabio Marsiglia sulle colonne de Il Secolo XIX, la Sampdoria si farà carico interamente dell’ingaggio del giocatore, pari a circa 750.000 euro lordi (6 mesi), oltre a riconoscere un bonus da 150.000 euro legato agli obiettivi stagionali. Resta però un dettaglio non secondario: il Palermo vuole chiudere prima l’arrivo del sostituto e questo potrebbe far slittare l’approdo di Brunori a Bogliasco.

Parallelamente si è complicata la trattativa per Salvatore Esposito. Come ricostruisce Il Secolo XIX con Damiano Basso e Fabio Marsiglia, lo Spezia ha rilanciato chiedendo 800.000 euro in più rispetto all’ultima proposta presentata dalla Sampdoria a Santo Stefano. La formula resta quella del prestito con obbligo di riscatto, ma il club ligure ha alzato la richiesta sul prestito iniziale a 1 milione, contro i 500.000 euro offerti dai blucerchiati, aggiungendo un bonus facile da 300.000 euro legato alla salvezza.

Restano invece invariate le altre condizioni: obbligo di riscatto fissato a 1 milione e bonus da 500.000 euro in caso di promozione in Serie A entro il 2030, stagione in cui Esposito dovrà disputare almeno il 50% delle partite. Come evidenziano ancora Damiano Basso e Fabio Marsiglia su Il Secolo XIX, il rilancio dello Spezia ha irritato il centrocampista, che considera conclusa la sua esperienza in bianconero. Ora la palla passa all’agente Mario Giuffredi, chiamato a evitare un braccio di ferro che potrebbe rallentare ulteriormente l’operazione.

La Sampdoria resta fiduciosa, ma il doppio affare Brunori-Esposito è entrato nella fase più delicata, dove cifre, tempi e volontà dei giocatori faranno la differenza.