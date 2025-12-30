Salerno su Magnani: «Speriamo resti alla Reggiana fino a giugno e magari oltre»

Il bilancio di fine anno della Reggiana passa anche dal futuro dei suoi uomini simbolo. Tra questi c’è Giangiacomo Magnani, il cui destino resta al centro delle valutazioni del club. A parlarne è stato il presidente Carmelo Salerno, come riportato da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio, nel corso di un’ampia analisi sul momento della squadra.

Interpellato sulla possibilità che Magnani resti in granata fino al termine della stagione, Salerno ha risposto con parole chiare e misurate. «Magnani possiamo solo ringraziarlo per aver scelto la Reggiana e per quello che ci sta dando», ha spiegato il presidente, dichiarazioni raccolte da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio. «Noi speriamo che resti alla Reggiana fino a giugno e magari anche di più».

Il numero uno granata ha però voluto sottolineare come la decisione finale spetti al calciatore. «Spetta a lui decidere il suo futuro», ha aggiunto Salerno, ribadendo un concetto di rispetto e trasparenza nei confronti del giocatore. Un messaggio che si inserisce nel più ampio bilancio stagionale tracciato dal presidente, come evidenziato ancora da Wainer Magnani sulle colonne della Gazzetta di Reggio.

Nel suo intervento, Salerno ha richiamato anche l’identità che la Reggiana deve ritrovare: «La vera Reggiana è quella della prima parte di campionato e dobbiamo tornare a essere umili, combattivi e tenaci». Parole che fanno da cornice anche al discorso su Magnani e sul valore dell’organico attuale. «Dopo sette anni di Reggiana posso dire che questo è il gruppo più completo e competitivo degli ultimi anni», ha concluso il presidente, come riportato da Wainer Magnani sulla Gazzetta di Reggio.