Tuttosport: “Palermo, il sogno è Tramoni”

Il 2025 del Palermo si è chiuso nel modo giusto, con una classifica che rappresenta la migliore dell’era City Football Group. Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero hanno ridotto il distacco dalla vetta e si sono riavvicinati alle prime due posizioni, pur senza averle ancora agganciate. Un segnale di crescita che alimenta riflessioni profonde anche in chiave mercato.

La serie utile di sei partite ha prodotto effetti concreti. Secondo quanto riportato da Tuttosport con la firma di Luigi Butera, tra metà ottobre e metà novembre il Palermo era scivolato fino a -9 dalla vetta, mentre oggi deve recuperare cinque punti al Frosinone e quattro al Monza. Il quarto posto rappresenta già un risultato significativo rispetto alle prime stagioni dell’era City, ma l’obiettivo resta chiaro: il ritorno in Serie A, possibilmente senza passare dai playoff.

I 33 punti raccolti finora sono la base da cui ripartire, a cominciare dalla trasferta di Mantova. Come sottolinea ancora Luigi Butera sulle colonne di Tuttosport, non mancano i motivi per essere fiduciosi: la difesa continua a essere la migliore del campionato e il fattore “P” sta facendo la differenza, con Pohjanpalo già a quota 12 gol e Palumbo leader negli assist con 5. Inzaghi sa di avere tra le mani una squadra con qualità e carattere.

Un contributo potrà arrivare anche dal mercato, seppur senza spese folli. Il Palermo non dispone di grandi capitali, avendo già investito molto in estate sugli ingaggi, ma qualche intervento sarà inevitabile. Come ricostruisce Luigi Butera su Tuttosport, Brunori è ormai promesso alla Sampdoria: si lavora sulla formula del prestito secco, da definire se oneroso o meno. Una volta completata l’operazione, scatterà la caccia al sostituto.

Per il dopo Brunori le piste sono tre. Tramoni è il sogno principale, ma anche il più complicato a causa della valutazione del Pisa, che chiede 6 milioni. Moreo è un’alternativa, ma convince meno per ragioni anagrafiche, mentre Pierini rappresenta la soluzione più praticabile, visto il poco spazio trovato al Sassuolo. I tempi non sono stretti: le decisioni, come sempre, vengono prese a Manchester con grande calma.

Non solo attacco. Il Palermo valuta anche un intervento in difesa: l’idea è riportare Magnani dalla Reggiana, dove è finito in prestito per motivi personali. Se entro metà gennaio la situazione lo consentirà, il centrale potrebbe tornare in Sicilia; in caso contrario, saranno battute altre piste, con Barba tra i profili monitorati. In uscita, infine, un portiere: Bardi è destinato a salutare, avendo già un accordo con il Mantova dell’ex ds rosanero Rinaudo. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi anche prima dell’11 gennaio, data del confronto diretto alla ripresa.