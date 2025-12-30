Tuttosport: “Brunori, il duello è finito: andrà alla Sampdoria”
La Sampdoria prepara una nuova rivoluzione di gennaio, con diverse operazioni ormai ai dettagli e altre ancora in fase di valutazione. Come scrive Marco Bisacchi su Tuttosport, la giornata di ieri è stata decisiva per sbloccare l’operazione Brunori, destinata a diventare uno dei colpi più significativi del mercato invernale.
Nonostante un inserimento last minute dello Spezia, ha prevalso la volontà dell’attaccante, in uscita dal Palermo, di sposare il progetto blucerchiato. Secondo quanto riportato da Marco Bisacchi sulle colonne di Tuttosport, Brunori arriverà a Genova in prestito secco con contratto fino a giugno, andando a rafforzare un reparto offensivo che aveva bisogno di nuova linfa.
Sempre in via di definizione l’operazione Salvatore Esposito, in uscita proprio dallo Spezia. Come ricostruisce ancora Marco Bisacchi su Tuttosport, il centrocampista approderà alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 2 milioni, restano solo da limare i bonus. In direzione Spezia, invece, andrà Radunovic: il portiere del Cagliari era stato valutato anche dalla Samp, che ora guarda con maggiore attenzione al giovane Martinelli della Fiorentina come possibile alternativa a Ghidotti.
Tra i nomi nuovi spunta Begic, ala sinistra slovena classe 2002 del Parma, già vista a Frosinone nella scorsa stagione e seguita anche dal Mantova. Resta viva anche la pista che porta a Sernicola della Cremonese, già monitorato nei giorni scorsi. Tuttavia, come sottolinea Marco Bisacchi su Tuttosport, le priorità della Sampdoria al momento riguardano soprattutto i difensori puri, visto che alcune soluzioni attuali risultano adattate, come l’arretramento di Abildgaard.
In difesa piace Odenthal del Sassuolo, profilo ideale per il ruolo di braccetto nella linea a tre. Da gennaio verrà valutato anche il possibile reinserimento in lista di Altare, ancora sotto contratto, ma servirà almeno un altro innesto a causa del grave infortunio di Venuti: confermata la lesione del legamento crociato del ginocchio destro, stagione finita per l’ex Fiorentina.
Sul taccuino del ds Andrea Mancini restano anche Dorval del Bari e Mulattieri del Sassuolo. Quest’ultimo, che sta trovando poco spazio al Deportivo La Coruña, rappresenterebbe un’alternativa come prima punta a Coda, bomber “all time” della Serie B. In uscita, infine, Pedrola: l’esterno andrà in prestito con diritto di riscatto al Las Palmas, restando sotto controllo della Sampdoria fino alla scadenza del contratto nel 2027. Valigie pronte anche per Coucke, destinato al rientro in Belgio.