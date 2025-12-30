Giornale di Sicilia: “Palermo, il bottino è prezioso: ma per la A serve accelerare”

Il cammino del Palermo ha imboccato la strada giusta, ma non ancora quella definitiva. Come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno raccolto un bottino importante nella prima parte di stagione, sufficiente per restare agganciati alle zone nobili della classifica, ma non ancora adeguato per puntare con decisione alla Serie A.

I numeri raccontano una squadra in crescita: 33 punti in 18 giornate, con una media di 1,83 a partita. Dati positivi, sottolinea Salvatore Orifici sulle colonne del Giornale di Sicilia, che hanno riportato entusiasmo in una piazza che da tempo aspettava segnali concreti dopo l’investimento del City Football Group. Tuttavia, la storia recente della Serie B insegna che per la promozione diretta serve qualcosa in più.

Entrando nel dettaglio, come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle ultime stagioni la quota per salire in Serie A senza passare dai playoff si è attestata stabilmente oltre i 70 punti. Nel 2023/24 il Parma ha vinto il campionato con 76 punti, il Como ha chiuso a quota 73, mentre nella stagione precedente il Frosinone ha dominato arrivando a 80 punti, con il Genoa secondo a 73. Dati che fissano l’asticella molto in alto.

Il Palermo, per restare in corsa, dovrà quindi aumentare il passo nella seconda parte del campionato. Come scrive Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, nelle restanti 20 partite servirà una media prossima ai 2 punti a gara per raggiungere quella soglia considerata “paradiso” della promozione diretta. Un’accelerazione necessaria, anche alla luce del rendimento di squadre come Como e Genoa, capaci di costruire le loro stagioni vincenti proprio attraverso lunghe rimonte.

In sintesi, il bottino attuale è già prezioso e rappresenta una base solida, ma non definitiva. Per trasformare la rincorsa in un traguardo concreto, il Palermo dovrà cambiare marcia, rendendo la seconda parte di stagione decisiva per capire se il sogno Serie A potrà diventare realtà.