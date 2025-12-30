Giornale di Sicilia: “Superman Joronen”

Il Palermo è in buone mani. Lo certificano i numeri, le prestazioni e il peso specifico avuto nei risultati fin qui ottenuti. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Joronen è diventato uno dei pilastri della stagione rosanero, mettendo la sua firma su molti dei punti conquistati in campionato.

In 17 partite giocate, il portiere finlandese ha subito 61 tiri, riuscendo a respingerne 49, con una percentuale altissima che racconta meglio di qualsiasi parola il suo impatto. E, come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, sui gol incassati ha pochissime responsabilità, grazie a interventi spesso decisivi anche in situazioni ravvicinate.

Il suo arrivo in estate era stato accolto con qualche perplessità. Bardi, prima dell’infortunio, stava facendo bene e nell’ultima stagione a Venezia Joronen era scivolato addirittura nelle gerarchie. Eppure, come ricostruisce Alessandro Arena sulle colonne del Giornale di Sicilia, Inzaghi lo ha voluto fortemente, avendolo già allenato a Brescia, e il campo gli ha dato ragione: la difesa del Palermo è la meno battuta del campionato e il merito non è solo dei meccanismi collettivi, ma anche delle parate dell’estremo difensore.

I riflessi del finlandese hanno spesso cambiato il corso delle partite. Lo evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia ricordando l’ultima gara contro il Padova, quando i biancoscudati hanno calciato sei volte nello specchio della porta trovando altrettante risposte decisive. Un copione già visto contro Venezia, Spezia, Entella, Empoli, Avellino e Modena, con interventi spettacolari su conclusioni ravvicinate, colpi di testa e tiri a botta sicura.

Joronen ha un solo anno di contratto, ma il Palermo non ha alcuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Arrivato svincolato e senza ritiro estivo alle spalle, ha impiegato pochissimo tempo per diventare un punto fermo dell’undici di Inzaghi. Ha rinunciato alla Nazionale per ritrovare la condizione migliore e oggi rappresenta una certezza assoluta. Il club è pronto a proporgli il rinnovo, nella consapevolezza di aver trovato un portiere che fa la differenza.