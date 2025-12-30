Giornale di Sicilia: “Palermo, Tramoni resta una tentazione: Bardi verso il Mantova”

Il mercato aprirà ufficialmente venerdì, ma a Palermo il clima è già quello delle grandi manovre. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il club rosanero si prepara a essere uno dei più attivi della sessione invernale, con operazioni in entrata e in uscita destinate a ridisegnare la rosa.

Il nodo principale resta quello legato a Brunori. Secondo quanto scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la partenza del numero 9 in direzione Sampdoria, con la formula del prestito secco, è sempre più vicina. Una soluzione che accontenterebbe sia il giocatore sia il club blucerchiato, nonostante il tentativo dello Spezia, che aveva messo sul piatto una proposta economicamente più vantaggiosa. La sensazione, però, è che la trattativa sia ormai prossima alla fumata bianca.

L’addio del capitano obbliga il Palermo a nuove valutazioni sul reparto offensivo. Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, tra i profili monitorati c’è Tramoni del Pisa, attaccante che Inzaghi conosce bene avendolo allenato nella scorsa stagione. I numeri del classe 2000 parlano chiaro – 14 gol complessivi tra campionato e Coppa Italia – ma l’ostacolo principale resta la valutazione del cartellino, ritenuta elevata. Il Pisa, alle prese con una situazione economica non semplice, potrebbe però essere costretto a cedere per finanziare il mercato in entrata, aprendo spiragli a una possibile accelerazione.

Le alternative non mancano. Secondo Massimiliano Radicini del Giornale di Sicilia, una pista concreta porta a Pierini, che al Sassuolo sta trovando poco spazio. In questo caso l’operazione potrebbe risultare più agevole, vista la disponibilità del club neroverde a trattare. Per entrambi i profili, la formula ipotizzata è quella del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo in caso di promozione in Serie A. Più defilata, ma da tenere monitorata, l’opzione Moreo, giocatore molto apprezzato da Inzaghi.

Sul fronte delle uscite, è ormai definita la cessione di Bardi al Mantova. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il portiere potrebbe aggregarsi alla nuova squadra già prima dell’11 gennaio, data in cui il Palermo affronterà proprio i lombardi. Non mancano inoltre richieste per Peda, Veroli e Corona, con quest’ultimo sempre più destinato a una cessione in prestito. Resta infine aperta la questione Magnani, per il quale si cerca una soluzione nella seconda parte di gennaio, mentre in caso di nuovi innesti non è esclusa la partenza di Diakité.