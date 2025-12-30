Gazzetta dello Sport: “Serie B, partite le grandi manovre. Tutte le trattative del giorno”

Il derby tra Sampdoria e Spezia si trasferisce sul mercato. Con l’obiettivo salvezza dopo un girone d’andata deludente, le due liguri stanno animando gennaio a colpi di trattative incrociate, come riporta la Gazzetta dello Sport. Un’operazione è ormai definita: Esposito è destinato a vestire la maglia blucerchiata con un contratto quadriennale, non appena verrà trovato l’accordo definitivo tra i club per una cifra attorno ai 2 milioni.

Un altro duello lo ha vinto lo Spezia, che ha convinto Radunovic: il portiere lascerà il Cagliari dopo la gara del 2 gennaio per mettersi a disposizione di Donadoni. La Sampdoria, che dispone di un budget molto elevato, è ora alla ricerca di un altro estremo difensore e nel frattempo sta chiudendo con il Palermo per il prestito di Brunori, con accordo già raggiunto sull’ingaggio fino a giugno.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Samp valuta anche Dorval e Sernicola della Cremonese, molto richiesto sul mercato, mentre lo Spezia sta ragionando su uno scambio con il Cesena che coinvolgerebbe Adamo e Candela. Il quadro resta aperto e in continua evoluzione.

Capitolo portieri: oltre a Radunovic, anche Bardi è pronto a cambiare squadra, lasciando il Palermo per rafforzare il Mantova. Modesto ha chiesto rinforzi guardando ad alcuni suoi ex all’Atalanta come Gyabuaa dell’Avellino, Diao del Cesena e Vlahovic dello Spezia, operazioni tutt’altro che semplici. Reggiana e Südtirol, invece, stanno valutando uno scambio di centrocampisti: Mendicino potrebbe salire a Bolzano, con Coulibaly pronto a fare il percorso inverso dopo essere stato escluso dalla rosa di Castori.

In questa fase, come evidenzia la Gazzetta dello Sport, molte squadre stanno soprattutto sfoltendo le rose. La Carrarese ha restituito Arena al Pisa, che dovrebbe girarlo all’Arezzo. L’Avellino ha mandato D’Angelo e De Cristofaro al Latina, dove è atteso anche Lipani dell’Entella. Il Pescara, con una lunga lista di partenti, può cedere Letizia alla Salernitana e valuta gli arrivi di Barba, Masciangelo e Brugman.

Chi ha deciso di ripartire da zero è l’Empoli, che alla vigilia dell’apertura del mercato ha esonerato il ds Gemmi affidando l’area sportiva a Stefanelli. Il Modena, invece, ha giocato d’anticipo chiudendo l’arrivo di De Luca dalla Cremonese in prestito con diritto di riscatto. In uscita Caso, seguito dal Bari, mentre Pedro Mendes potrebbe trovare spazio allo Spezia. Strizzolo, fuori rosa, piace a diversi club di Serie C.

Situazione delicata anche in casa Juve Stabia. Le condizioni fisiche di Gabrielloni, uno dei grandi colpi dell’estate insieme a Correia, non garantiscono certezze. Abate ha chiesto una punta centrale e il club stabiese si è aggiunto alla lista dei pretendenti per Corona, anche se il Palermo continua a considerarlo incedibile. Interesse anche per Fila del Venezia, ma la risposta è stata negativa. In uscita De Pieri, destinato a rientrare all’Inter per poi essere girato in Serie C.

Ampio movimento anche per il Bari, deciso a rinnovarsi puntando su forze fresche compatibili con il bilancio. Possibili uscite di Partipilo e Pereiro per finanziare il mercato. Davanti piace Caso, mentre in cima alla lista c’è Ambrosino del Napoli. Avviati discorsi con lo Spezia per Cistana in difesa, mentre sono da escludere ritorni come quello di Maggiore. A centrocampo si punta a uno tra Lipani e Iannoni del Sassuolo, dove resta attenzionato anche Moro.

Infine il Cesena: difficile il ritorno di Djuric, mentre resta viva l’idea Cerri del Como. Piace anche Ambrosino, ma il Bari chiede la precedenza. Candela può entrare in uno scambio con Adamo, mentre Celia è destinato a spostarsi a Ravenna.

Il mercato è appena iniziato, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la quantità di operazioni e incroci rende già gennaio uno dei più caldi degli ultimi anni in Serie B.