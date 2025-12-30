Gazzetta dello Sport: “Palermo su Pierini e Johnsen, Magnani non torna: nove club su Corona”

Il mercato di gennaio apre ufficialmente venerdì, ma in Serie B il fermento è già evidente. Come analizza Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i club si muovono con due certezze ben chiare: a fine mese i prezzi caleranno e chi arriva tardi, spesso dopo mesi di inattività, avrà meno partite per incidere davvero. Da qui la corsa ad anticipare le mosse.

Secondo Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’emergenza comune resta una: i gol. Che sia per scarsa produzione offensiva o per incastri di mercato, molte società stanno concentrando le proprie attenzioni sugli attaccanti, uomini capaci di spostare gli equilibri e, in alcuni casi, di decidere il destino di una stagione.

Il caso più clamoroso, racconta ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, riguarda Sampdoria e Palermo. I blucerchiati stanno definendo l’arrivo di Brunori, uno dei bomber più rappresentativi dell’intera Serie B, pronto a lasciare Pohjanpalo, attuale capocannoniere del torneo, per affiancare Coda, miglior marcatore di sempre del campionato. Un’operazione destinata a fare rumore per numeri, squadre coinvolte e peso del protagonista.

Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, l’uscita di Brunori obbliga il Palermo a intervenire con un sostituto di livello. Tramoni resta un profilo apprezzato, ma la valutazione del Pisa – circa 6 milioni – è considerata eccessiva. Le attenzioni dei rosanero si sono così concentrate su Pierini del Sassuolo, acquistato un anno e mezzo fa dal Venezia per 2 milioni e oggi valutato con una richiesta economica importante dal club neroverde. Piace anche Johnsen della Cremonese, che però almeno fino al 12 gennaio non sarà sul mercato.

Nel quadro delineato da Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport rientra anche la situazione di Corona. Alle spalle di un totem come Pohjanpalo, l’unica alternativa pura è il giovane attaccante rosanero, che potrebbe partire in caso di arrivo di un’altra punta: almeno nove club di Serie B hanno già chiesto informazioni, ultimo il Südtirol. Tra le pretendenti figura anche la Juve Stabia, alle prese con i problemi fisici di Gabrielloni. Abate ha bisogno di una punta centrale e il club stabiese segue Corona da tempo, anche se il Palermo continua a considerarlo incedibile.

Il Palermo, però, non guarda solo all’attacco. Sempre secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero potrebbero intervenire anche in difesa con un innesto mirato, ma non sarà Magnani: il centrale è destinato a concludere la stagione alla Reggiana. Segnale di un mercato ragionato, che non si limiterà a rimpiazzare Brunori ma proverà a completare la rosa senza stravolgerne gli equilibri.

Il mercato dei bomber è appena entrato nel vivo. E, come conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la bagarre è solo all’inizio: gennaio promette di essere frizzante e ricco di colpi capaci di cambiare la Serie B.